Covid: in Emilia-Romagna quasi 4mila casi, altri tre morti

Sono ancora quasi quattromila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: 3.897 rilevati su quasi 13.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media dei nuovi contagiati 52 anni. Nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno da ieri, per un totale di 18, mentre i positivi ricoverati negli altri reparti sono 799 (11 in più da ieri). Altri tre i decessi con Covid comunicati dal bollettino della Regione. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 33.592, dei quali quasi il 98% in isolamento a casa perché non richiede cure ospedaliere.