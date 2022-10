Film su leader trans Porpora Marcasciano ora in streaming

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Le battaglie del '77, le folli notti romane e l'impegno politico: è disponibile in streaming su OpenDDB, piattaforma di cinema indipendente, il film 'Porpora' di Roberto Cannavò (2021, 60'), road trip con la leader del movimento trans Porpora Marcasciano, consigliera comunale di Coalizione civica a Bologna, che rivive la sua formazione politica e umana insieme a Vittorio, testimone di una nuova generazione. Porpora Marcasciano, che ha tra l'altro la condirezione artistica di 'Divergenti', festival cinematografico dedicato alle tematiche trans, ha vissuto da protagonista i movimenti femministi, comunisti e trans dagli anni Settanta ad oggi. Né uomo né donna, la sua identità è in transizione perenne. Oggi il suo attivismo politico trova espressione nel ruolo da consigliere al Comune di Bologna, dove siede dalle elezioni del 2021, presidente della Commissione Pari opportunità. Il viaggio verso il paese natale del sud è una ricerca per scoprire gli effetti di quella stagione sul presente, fra racconti intimi e incontri con figure storiche del movimento trans e con la comunità dei "femminielli" di Napoli. Nel documentario racconta, sessantenne, a una nuova generazione "quanto l'individualità produca cambiamento sociale solo fondendosi e realizzandosi nella molteplicità". (ANSA).