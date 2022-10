Casa: collettivo universitario occupa edificio a Bologna

Nuova occupazione abitativa a Bologna: questa mattina il collettivo Luna (laboratorio universitario di autogestione) ha preso possesso di un immobile in via Capo di Lucca 22, zona universitaria, di proprietà Asp (Azienda servizi alla persona). "Uno spazio nel cuore della zona universitaria da troppi anni lasciato alla polvere", scrivono gli attivisti, secondo i quali l'edificio sarebbe vuoto e inutilizzato da più di 10 anni e attualmente in vendita nel piano di alienazione 2021-2023.

Si tratta di una palazzina di circa 700 metri quadrati che conta otto unità abitative, dove gli occupanti contano di fare vivere una quindicina di persone senza casa. "L'amministrazione comunale ha attivato una serie di contromisure, come lo stop alla vendita delle case Acer, l'istituzione di contratti d'affitto a canone concordato e il contributo affitti - spiega ancora il collettivo Luna - ma queste misure, giuste e necessarie, non sono sufficienti alle condizioni attuali del mercato immobiliare." (ANSA).