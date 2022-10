'Balamondo' a Riccione con Ron e omaggio di Fresu a Bowie

(ANSA) - RICCIONE, 05 OTT - Arriva a Riccione il 'Balamondo World Music Festival', il 7 e 8 ottobre, per inaugurare i festeggiamenti del centenario della città: in piazza Ceccarini, con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, ci saranno Ron accompagnato da una orchestra sinfonica, venerdì, e Paolo Fresu con' Heroes', omaggio a David Bowie, sabato. Il programma mette insieme artisti provenienti da linguaggi differenti, affascinati dalla musica della tradizione romagnola e dal patrimonio culturale che da Raoul è passato al figlio Mirko.

Ron proporrà 'Non abbiam bisogno di parole live', tour celebrativo dei 50 anni di musica di un protagonista della canzone d'autore, accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte. Nella scaletta classici intramontabili ma anche celebri hit che l'artista scrisse per molti colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent'anni, da Anima a E l'Italia che va, da Chissà se lo sai fino alla celeberrima Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà) e le sue canzoni più recenti - Più di quanto ti ho amato e Sono un figlio - che faranno parte del nuovo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Paolo Fresu interpreterà invece David Bowie in compagnia di Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer. "Appena mi è stato proposto questo progetto - dice Fresu - mi sono sentito onorato ed emozionato.

Ho deciso di mettere insieme una band unica, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontano dal jazz. Credo che questo sia un grande valore.

Avvicinarsi alla musica di David Bowie è una grande emozione e anche una straordinaria opportunità per tutti noi". Fresu e soci hanno 'messo le mani' su una trentina di pezzi, tra cui Life on Mars, This Is Not America, Warszawa, When I Live My Dreams. Sul palco del Balamondo gli ospiti saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici del liscio. (ANSA).