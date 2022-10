Disinnesco ordigni bellici, evacuate 5.000 persone nel Bolognese

Dalle 6 è in corso l'evacuazione programmata di circa cinquemila persone a Casalecchio di Reno (Bologna) per consentire il disinnesco di ordigni bellici, con divieto di circolazione veicolare e pedonale, fino al termine delle operazioni.

Ad occuparsi del dispolettamento di tre bombe di aereo (da 100, 250 e 500 libbre) di fabbricazione americana è il reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore. Il brillamento, nei prossimi giorni in una cava. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura e sono coinvolti anche 320 volontari. Tra le 8 e le 15 sono previste anche chiusure e deviazioni sull'autostrada A1 Milano-Napoli, sul raccordo di Casalecchio e sulla tangenziale di Bologna e della ferrovia Porrettana tra Bologna e Sasso Marconi. Gli ordigni sono in via Lido, via IV Novembre e via Ronzani. (ANSA).