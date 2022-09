Enrico Brizzi e l'Appennino nel podcast 'Ti racconto l'E-R'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - C'è anche lo scrittore e 'camminatore', Enrico Brizzi nella nuova puntata del podcast della Regione 'Ti racconto l'Emilia-Romagna', dedicata al 'Valore Appennino' con le storie di chi va, torna e resta a vivere sulle montagne emiliano-romagnole. Montagne e sentieri da scoprire zaino in spalla e che Brizzi racconta nei suoi libri, ma anche borghi e comunità che offrono tanto a chi sceglie di viverci.

All'interno dell'episodio, oltre a quella dello scrittore bolognese, ci sono le le testimonianze di Yuri Bussi e Alessia Rossi, beneficiari del bando regionale che ha permesso a 700 giovani coppie e famiglie di acquistare e ristrutturare casa in montagna; la storia di Martina Tondi, grafica specializzata in animazione in stop motion che dagli spazi di Officina 15 a Castiglione dei Pepoli lavora per clienti in tutto il mondo e la voce di Elisa Berti, figlia dei fondatori e oggi direttrice del Centro Tutela Ricerca Fauna Esotica e Selvatica del Monte Adone, realtà che, lungo la Via degli Dei, accoglie caprioli, scoiattoli, cervi, ma anche scimpanzé, nandù, tigri e leoni.

