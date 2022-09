Con l'auto nella scarpata della rotatoria, morto 31enne

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Incidente mortale, poco dopo le 4 di questa mattina, in periferia a Bologna. In base a quanto si apprende, dalle prime informazioni, un automobilista di 31 anni, italiano, residente a San Lazzaro di Savena in provincia, è deceduto dopo essere finito con la vettura, una Mercedes, nella rotonda Decorati al Valor Militare a Bologna, a pochi passi dal Cimitero dei Polacchi al Savena.

Dei rilievi si è occupata la polizia locale, sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'automobilista, in base a quanto ricostruito, proveniente da viale Cavina avrebbe perso il controllo del mezzo finendo poi contro un cordolo e nella scarpata della rotatoria: nella parte sottostante passano gli autobus e risultano danneggiate anche alcune linee di alimentazione dei mezzi pubblici.

Nello stesso punto, il 30 aprile scorso, si era verificato un altro incidente mortale: un'auto a bordo della quale viaggiavano due uomini di origine moldava, aveva urtato il cordolo in cemento ed era precipitata nella rotatoria. La vettura, dopo il violentissimo impatto, aveva preso fuoco. Per i due amici a bordo, di 31 e 36 anni, non c'era stato nulla da fare. (ANSA).