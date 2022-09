'Traguardi!', format sport e territorio E-R su Lepida Tv

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Dal docufilm 'Tanta strada' all'Appennino bolognese con i sentieri di mountain-bike accessibili a tutti, passando per i nuovi campi del centro di atletica a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). Da venerdì 30 settembre parte 'Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna', il primo format dedicato ai luoghi e i protagonisti dalla Sport Valley, in onda ogni due settimane, il venerdì alle 13.30, sulla piattaforma on demand www.lepida.tv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre.

Aggiornati anche i contenuti, con oltre trenta video e dieci nuove pellicole Der. Il format è realizzato da LepidaTV in collaborazione con l'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale e, con interviste in studio e reportage dal territorio, dà voce all'anima sportiva della regione. Sempre allo sport è dedicata la nuova selezione di dieci documentari della piattaforma 'Documentando', l'archivio del documentario italiano, realizzato dall'associazione D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, e disponibili nella categoria 'raccontando'. A questi si aggiungono oltre 30 nuovi contributi, tra cui il docu-viaggio 'C'è aria per te' realizzato da Art-ER, i video di Apt Servizi dei testimonial Stefano Accorsi e Paolo Cevoli, gli speciali dell'assessorato regionale alla Cultura alla Mostra del Cinema di Venezia, il ciclo di video del Corso di preparazione al parto dell'Ausl di Parma, quattro video del progetto di cartografia geologica nazionale e uno speciale con le interviste ai borsisti di ricerca del Progetto Justice ER.

