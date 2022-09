Mortadella protagonista, festival degustazioni e spettacoli

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - La 'regina rosa' della gastronomia bolognese torna protagonista con la 14/a edizione di 'Mortadella, please', Festival Internazionale della Mortadella, dal 30 settembre al 2 ottobre a Zola Predosa (Bologna), capitale mondiale del celebre salume. Promosso dal Comune, l'evento - che torna dopo lo stop provocato dalla pandemia - prevede degustazioni, attività, animazioni e intrattenimenti dedicati alla scoperta della mortadella e delle eccellenze del territorio: sarà tra l'altro protagonista delle originali ricette proposte nel ristorante gestito dai docenti e dagli studenti dall'Ipsar 'Luigi Veronelli' di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, e nei cinque punti di street food gestiti dai volontari dalle Pro Loco. Domenica le aziende Alcisa e Felsineo apriranno le porte per visite guidate gratuite durante le quali i partecipanti potranno approfondire la conoscenza della mortadella e della sua produzione: per l'occasione sarà anche possibile raggiungere gli stabilimenti da piazza Re Enzo a Bologna con un bus su prenotazione (partenza ore 9) a cura di extraBO.

Per tutti e tre i giorni, nell'area 'Mortadella Experience', la mortadella incontrerà i prodotti tipici del territorio e le saranno dedicati gustosi showcooking e la conferenza 'Mangiare, è incorporare un territorio' realizzata in collaborazione con la Mutua Salsamentari 1876. Spazio anche alla letteratura con la premiazione dei cento racconti giunti da tutta Italia per la seconda edizione del concorso letterario 'C'era una volta e ancora c'è...una Regina Rosa', promosso con Edizioni del Loggione, e la presentazione del libro 'Misteri e Manicaretti sui Colli Bolognesi". Zola Predosa è anche Città del vino, e nel corso dell'evento sarà possibile non solo degustare i vini del territorio, ma anche partecipare sabato al 'Mortadella & Pignoletto Trekking' e alla conferenza/degustazione "La Mortadella incontra...il Pignoletto", in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino. E sabato sera sul palco del Festival saranno protagonisti il cantante Marco Ligabue e il presentatore Andrea Barbi con lo spettacolo 'Salutami tuo fratello'. (ANSA).