In Emilia-Romagna ci sono 1.869 nuovi casi di coronavirus rilevati su quasi 15mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 48 anni. Sono stabili i ricoveri Covid nelle terapie intensive, 17 pazienti in tutto, mentre negli altri reparti ci sono 605 degenti positivi, 11 in più da ieri. Altri 12 sono i decessi, alcuni - specifica la Regione - riferiti ai giorni scorsi. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 17.647, il 96,5% dei quali in isolamento domiciliare.