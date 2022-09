Covid: in Emilia-Romagna 1.178 contagi, altri sei decessi

In Emilia-Romagna sono 1.178 i nuovi casi di coronavirus rilevati su poco più di 4.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 45 anni. Altri sei i decessi registrati dal bollettino della Regione, mentre per quanto riguarda i ricoveri sono sostanzialmente stabili nelle terapie intensive (17 pazienti in totale, uno in meno da ieri) e sono in aumento nei reparti Covid dove i pazienti positivi sono 594, 20 in più da ieri. Complessivamente, i casi di infezione attiva sono 16.880, di cui il 96% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.