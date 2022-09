A Carpi la kermesse 'EmiliaFoodFest'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Si è aperta, ieri sera, a Carpi, EmiliaFoodFest il festival cultural-gastronomico che si terrà nel centro storico della città emiliana. Al teatro comunale si è tenuta la serata di beneficienza 'Carpi Ambassador', anteprima della kermesse durante la quale sono stati premiati personaggi di spicco del territori, 'ambasciatori' come la stilista della maison Blumarine, Anna Molinari e il Paolo Belli.

Fino a domani l'appuntamento è tra le vie del centro di Carpi alla scoperta dei prodotti della via Emilia riconosciuti in tutto il mondo grazie a degustazioni e show cooking, oltre ad incontri con nomi del panorama gastronomico nazionale e internazionale.

Oggi è andato in scena un evento condotto dal giornalista gastronomico Edoardo Raspelli dedicato ai ristoranti che verranno premiati durante il festival, dal San Domenico di Imola con Valentino Marcattilii e Max Mascia all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense con Luciano Spigaroli ed il fratello Massimo a Da Giovanni di Cortina D'Alseno di Piacenza con Renato Besenzoni.

Consegnato il 'Premio Eccellenze: Emilia in Rosa' a Felicia Kingsley, scrittrice che nel 2016 ha autoprodotto il suo primo romanzo 'Matrimonio di convenienza' e il Premio "Sandro Bellei", istituito in omaggio al pioniere del giornalismo enogastronomico che verrà consegnato al giornalista bolognese, Giancarlo Roversi. (ANSA).