Volvo inaugura nuova colonna ricarica elettrica a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 22 SET - Una colonnina di ricarica veloce per auto elettriche, con due prese e una potenza massima di 100 kW al costo di 0,35 €/kWh. Sono le caratteristiche della nuova stazione "Powerstop" inaugurata oggi a Fornace Zarattini (Ravenna) alla concessionaria Lineablù, in via Braille 1, nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per incentivare e favorire la mobilità elettrica, nell'ottica di una progressiva decarbonizzazione.

La stazione, già in funzione e aperta tutti i giorni 24 ore su 24, potrà essere utilizzata non solo dagli utenti della casa automobilistica svedese, ma anche da qualsiasi altro veicolo elettrico. Si tratta della quattordicesima colonnina che Volvo inaugura in Italia, la terza in Emilia Romagna dopo Bologna e Ferrara. Si somma alle poche centinaia presenti lungo la penisola (fra le 30mila esistenti) che hanno potenza fino a 100 kW. (ANSA).