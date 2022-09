Ferrovie: debutta treno ibrido, meno consumi ed emissioni

(ANSA) - MILANO, 12 SET - È in servizio da oggi sulla linea Brescia-Piadena-Parma il nuovo treno ibrido diesel-elettrico, finanziato dalla Regione Lombardia e destinato alle linee non elettrificate, 'Colleoni'. Al viaggio inaugurale ha preso parte l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Claudia Maria terzi, per la quale il debutto di questo nuovo treno "è un ulteriore segno tangibile dell'impegno di Regione Lombardia, che ha investito 2 miliardi di euro per rinnovare la flotta con l'acquisto di 222 treni nuovi, di cui 68 sono già in servizio. Dei 222 nuovi convogli, 30 sono della tipologia Colleoni", che riduce il consumo di carburante di circa il 30% e, quindi, taglia anche le emissioni.

A partire da domani, martedì 13 settembre, il nuovo Colleoni effettuerà sei corse al giorno sulla linea, per un totale di 34 corse giornaliere. "Per la Brescia-Parma - sottolinea l'assessore Terzi - è il primo passo verso un progressivo e importante cambiamento: nelle prossime settimane sulla linea saranno introdotti ulteriori treni nuovi, che poi raggiungeranno anche il bacino pavese. Sulla Brescia-Parma, i convogli di ultima generazione sostituiranno le vetuste Aln 668, che circolano dagli anni 70 e 80: treni vecchi ereditati dallo Stato centrale. Con l'investimento di Regione, migliora l'esperienza di viaggio degli utenti". (ANSA).