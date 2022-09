Modena ricorda Pavarotti nel 15/o anniversario della morte

Nel 15/o anniversario della morte di Luciano Pavarotti, avvenuta il 6 settembre 2007, omaggio questa mattina alla tomba del Maestro nel cimitero di Montale Rangone (Modena) con le figlie Giuliana e Cristina con la madre Adua Veroni, la cugina Carla Pantaleoni, i sindaci di Modena e Castelnuovo Ragone, Gian Carlo Muzzarelli e Massimo Paradisi. A nome delle due città, i sindaci hanno deposto una cesta di girasoli, i fiori preferiti del tenore, ai piedi della tomba, nella cappella di famiglia. Prima della commemorazione al cimitero, messa nella chiesa di San Faustino a Modena.

Al maestro Pavarotti viene dedicato, in serata al Teatro Comunale, il Rigoletto di Giuseppe Verdi, con la partecipazione dell'Orchestra Senzaspine, diretta dal Matteo Parmeggiani, in un allestimento accessibile a tutti in cui la gestualità della messa in scena è stata adattata al linguaggio dei segni integrato da una sopratitolazione.

Gli appuntamenti per onorare la memoria di Pavarotti, organizzati da Modena Città del Belcanto, proseguiranno sabato 8 ottobre con un concerto tributo della Corale Rossini nella chiesa di Sant'Agostino e mercoledì 12 ottobre, giorno della nascita del tenore, con un concerto lirico sinfonico dei solisti di Modena Città del Belcanto, al Teatro Comunale, in cui si esibiranno i migliori allievi usciti dai corsi di formazione del Teatro Comunale e dalla masterclass di Raina Kabaivanska, insieme all'Ensemble dell'Orchestra giovanile della Via Emilia diretta da Giovanni Di Stefano. Venerdì 28 ottobre (repliche il 29 e il 30) la rappresentazione di "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini proseguirà, nell'ambito della stagione lirica del Comunale, il ciclo dei titoli interpretati da Pavarotti, in ordine di debutto, iniziato con "La Bohème" nell'autunno 2019.