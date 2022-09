Covid: in E-R 1.057 casi, stabili le terapie intensive

Sono 1.057 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su quasi 13mila tamponi nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati: 50 anni. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, dove ci sono 30 pazienti, uno in più da ieri. Negli altri reparti i positivi sono 792, 34 in meno. Altri dieci sono i decessi segnalati dal bollettino della Regione, fra i quali anche alcuni risalenti ai giorni scorsi e comunicati oggi. I casi attivi sono 16.392, il 95% dei quali in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.