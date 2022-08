Covid: in Emilia-Romagna 1.727 nuovi casi e un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Sono 1.727 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 7.686 tamponi messi a referto. I casi attivi scendono a 27.472, il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare. Nel Parmense è morto un uomo di 78 anni.

In leggera crescita i ricoveri in terapia intensiva, che sono 33, tre in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.134 (-11). (ANSA).