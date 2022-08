Illumia rinnova la sponsorship al Meeting di Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - Illumia, società attiva nella vendita di energia elettrica, gas e fibra partecipa anche quest'anno come sponsor al Meeting di Rimini (dal 20 al 25 agosto), che per l'edizione 2022 sceglie il titolo 'Una passione per l'uomo'. 'The sound of Energy' è invece il claim col quale Illumia rinnova la sponsorship al Meeting, che in questa edizione riconferma le modalità tradizionali, con la partecipazione dal vivo dei visitatori.

Tra i tantissimi ospiti annunciati, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il commissario europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.

"In famiglia come in azienda, abbiamo sempre creduto che le grandi idee nascano nel rispondere ai bisogni che la realtà sollecita - ha sottolineato Marco Bernardi, presidente di Illumia -, prendendosi il rischio di percorrerle. Curiosità e coraggio sono due parole che possono sintetizzare questo spirito e non è un caso che siano tra i valori corporate di Illumia.

Penso sia questo l'atteggiamento che ci sprona ad affrontare giorno dopo giorno le sfide del mercato" ha concluso Bernardi.

(ANSA).