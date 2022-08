Covid: in E-R forte calo dei ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - Sono in netto calo, in Emilia-Romagna, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per le complicanze da Covid: sono infatti 32, sei in meno di ieri, con i reparti degli ospedali di Parma e Ravenna che da oggi non hanno più ricoverati. Calano anche i pazienti negli altri reparti Covid che sono 1.172 (-44) Nelle ultime 24 ore, sulla base di quasi 11mila tamponi, sono stati individuati 2.004 casi di positività al Coronavirus. I casi attivi scendono sotto quota 30mila, il 95,9% dei quali in isolamento domiciliare. Si contano ancora 14 morti: fra loro anche una donna di 66 anni nel Modenese e un uomo di 68 nel Ferrarese. (ANSA).