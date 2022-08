Incidente tra tre auto a Forlì, muore una donna di 55 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Una donna di 55 anni è morta in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Forlì. Lo scontro è accaduto intorno alle 12.30 in via del Partigiano, nella periferia della città. La vittima, originaria dello Sri Lanka, si trovava su una Renault Clio insieme ad altre due persone.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi, l'auto avrebbe tamponato un'altra vettura che la precedeva intenta a svoltare a sinistra, poi nell'urto ha invaso la corsia opposta centrando una terza macchina frontalmente e finendo la sua corsa contro un albero.

I vigili del fuoco, insieme al personale di Romagna Soccorso, hanno estratto da una autovettura una persona rimasta intrappolata ed hanno aiutato ad assistere altri 4 feriti, in maniera non grave. (ANSA).