Debutta 'Il ritorno alla casa del padre' al Teatro del Pratello

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Il nuovo lavoro della Compagnia del Pratello, formata da 15 ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, debutta il 26 agosto presso l'Istituto (via del Pratello, 34) con repliche fino al 29. "Il ritorno alla casa del padre. primo studio", il titolo della pièce messa in scena da Paolo Billi, rappresenta una nuova tappa di un complesso lavoro del Teatro del Pratello sul tema del perdono (all'interno del progetto triennale Miti e utopie: errare, perdono, comunità del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna,) iniziato nel 2022 con lo spettacolo "La scandalosa gratuità del perdono".

"Sono tornato, ho attraversato l'ingresso e mi guardo intorno" questo l'incipit dello spettacolo che, traversando alcune pagine di Dostoevskij, rilegge la parabola del "Figliuol prodigo".

"La casa del padre - spiega il regista - non si rivela un luogo della memoria, ma di frammenti di ricordi, non è luogo da raggiungere per trovare o rubare consapevolezze; non è neppure meta di svelamenti. E' un luogo di indolenze e di festa forzata, dove si balla, dove ci si vuol perdere. Tutto accade in una notte, i tre fratelli si ritrovano per festeggiare la memoria di un padre morto, assai diverso per ciascuno di essi; tutti i tre fratelli hanno provato direttamente perdoni diversi, ma non ne sembrano rivitalizzati". Lo spettacolo si articola in dieci scene, dove la musica e il ballo sono i motori dell'azione scenica, dove i quattordici giovani attori si cimentano in una impresa corale, caratterizzata da una forte fisicità. Le scene di Irene Ferrari sono state realizzate con i ragazzi in carico all'Ufficio Servizio Sociale Minorenni durante i laboratori estivi di scenografia. Il ritorno alla casa del padre è il primo studio di uno spettacolo che, a gennaio dell'anno prossimo, debutterà all'Arena del Sole di Bologna, frutto di un lavoro laboratoriale con i ragazzi dell'IPM di Bologna. (ANSA).