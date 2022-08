A Bologna festa dell'Unità senza bandiere e senza simboli

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - La Festa dell'Unità di Bologna, che comincia il 25 agosto, sarà senza bandiere del Pd e senza simboli di partito, ma solo con il logo tradizionale della festa. Lo ha annunciato il Pd di Bologna. All'inaugurazione ci sarà il segretario Enrico Letta.

"Sarà una festa con qualche doverosa modifica dettata dalla normativa - ha detto il responsabile della festa Lele Roveri - ma con l'anima e l'atmosfera che sempre hanno caratterizzato ogni Festa de L'Unità. Il tutto verrà organizzato nel rispetto delle regole, come sempre è stato. Regole che tutti i partiti politici devono rispettare".

"Ringraziamo - prosegue Roveri - il Prefetto, Attilio Visconti per aver esplicitato e reso trasparenti elementi che già stavamo approfondendo da un paio di settimane con le autorità competenti e con nostri legali. Con ciò ribadiamo che quella della Festa de L'Unità sarà un'occasione per fare buona politica riconoscendo che i 30 giorni di avvio della par condicio non coincidono con l'inaugurazione della Festa".

La decisione è stata presa per le regole relative alla par condicio in campagna elettorale, visto che l'area dove si svolge la festa, il Parco Nord, è uno spazio pubblico (dato in concessione a un'azienda privata, ma a maggioranza pubblica, come BolognaFiere) non compreso fra le aree destinate dal Comune di Bologna alla campagna elettorale. (ANSA).