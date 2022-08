Scendono sotto quota mille - complice il calo dei tamponi del giorno di Ferragosto - i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 695 su poco più di 5.600 test delle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 41 pazienti, tre in più in un giorno, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.290 (28 in più). I casi attivi al momento sono 29.970, di cui il 95,6% in isolamento a casa. Altri dieci i decessi in regione.