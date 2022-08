Circa 55.000 persone a Rimini per lo spettacolo su Peter Pan

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Sono state circa 55.000 - nelle 16 repliche andate in scena tra il 30 luglio e il 15 agosto - le persone che a Rimini hanno assistito a 'Peter Pan e i Giardini di Kensington' spettacolo andato in scena in Piazza Malatesta, tra coreografie volanti, immagini, musica e parole create da FestiGroup, con la regia di Monica Maimone.

Un evento unico, che ha consentito anche di scoprire una parte della rinnovata offerta culturale della città: sono stati circa 12.000 i turisti e riminesi che hanno varcato la soglia di Museo Fellini, Part e Teatro Galli grazie alle aperture serali a ingresso gratuito organizzate nelle giornate di spettacolo. A trainare il successo di 'Peter Pan' anche i contenuti pubblicati sui canali social del Comune di Rimini: la pagina Facebook dell'ente ha consentito di raggiungere una platea di quasi 334.000 persone, tra post con foto e video. (ANSA).