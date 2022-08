Tennis: gli azzurri per la Davis, ci sono Berrettini e Sinner

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - In vista della fase a gironi delle Finals 2022 della Coppa Davis di tennis, in programma dal 13 al 18 settembre prossimi sul veloce indoor della Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, ha convocato i seguenti tennisti: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. La Coppa Davis torna dopo 46 anni nella città di Bologna, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale e vedrà protagoniste quattro squadre: oltre all'Italia, in campo Argentina, Croazia e Svezia. Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo emiliano coincide con un anniversario storico: ricorre infatti quest'anno il centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana alla Coppa Davis. (ANSA).