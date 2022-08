Covid: poco più di 1.000 nuovi casi in E-R, 10 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Sono poco più di mille - 1.069 nel dettaglio - a fronte di 4.924 tamponi eseguiti i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove crescono lievemente i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più di ieri a quota 38 e negli altri reparti Covid, 23 in più di ieri a quota 1.263. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 31.558 - con un calo di 2.131 unità rispetto a ieri - di cui il 95,8% in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi. Le persone guarite crescono di 3.190 unità e raggiungono quota 1.746.622 mentre si registrano 10 decessi tra cui quello di un uomo di 67 anni nel Ravennate.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, le morti in regione sono state 17.732. (ANSA).