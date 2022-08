Strage aereo cargo, Piacenza ricorda 16/o anniversario

Piacenza commemora nel pomeriggio il 16/o anniversario dell'incidente aereo della Besurica, all'estrema periferia della città, dove nel 2006 - in località Cà degli Ossi - un cargo C130 di Air Algérie in volo da Algeri a Francoforte precipitò, causando la morte dei tre membri dell'equipaggio: il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina, prossimo alla pensione, e il tecnico di bordo Moustafa Khadid. I piloti riuscirono a evitare una strage, dopo aver lanciato l'Sos, portando l'aereo a schiantarsi in un campo ad appena 150 metri dalle abitazioni.

Nella chiesa parrocchiale di San Vittore le vittime vengono ricordate con una preghiera durante la messa, mentre presso la stele commemorativa di via Marzioli un omaggio floreale esprime a nome dell'Amministrazione comunale - "pur senza l'ufficialità di una cerimonia, ma con un sentimento di sincera condivisione" - il cordoglio della comunità piacentina e la vicinanza alle famiglie coinvolte.