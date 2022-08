Covid: casi in calo in Emilia-Romagna, sotto soglia 2mila

Nuovi casi di coronavirus in calo in Emilia-Romagna, sono 1.926 rilevati su poco più di 12mila tamponi nelle ultime 24 ore (15,9%), età media dei contagiati 52 anni. Diminuiscono anche i ricoveri in regione: i pazienti nelle terapie intensive sono 34 (sette in meno da ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.236 (101 in meno). Si contano tuttavia altri otto decessi, per un totale di 17.716 da inizio pandemia. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 35.362, dei quali il 96,4% in isolamento a casa.