Sisma: danneggia il memoriale a Mirandola e condivide video

A Mirandola, nel Modenese, un'installazione alla memoria delle vittime del sisma emiliano del 2012, opera di scout e studenti, è stata sfregiata da atti vandalici. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale che ha sporto denuncia nei confronti dei presunti autori del gesto, in piazza Costituente, sui pannelli che delimitano il cantiere del 'Teatro nuovo'.

Il Comune di Mirandola ha consegnato alle forze dell'ordine un video, tratto da alcune 'Stories' pubblicate e poi cancellate su Instagram (conteneva anche 'tag' espliciti che rivelano le identità di altre persone presenti al momento del vandalismo), nel quale, sulle note delle 'Quattro Stagioni' di Vivaldi il presunto responsabile, a volto scoperto, strappa alcuni dei fiori che erano affissi ai pannelli del memoriale.

"Un atto dovuto - commenta la vicesindaco Letizia Budri a proposito della denuncia presentata - perché gesti come questo non rimangano impuniti e non si ceda di un passo rispetto a condotte incivili e vigliacche, che diversamente rischiano di passare nell'indifferenza generale o, peggio, venire minimizzate".