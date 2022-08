Musica: Ymeo chiude stagione estiva con concerto a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 10 AGO - La Young Musicians European Orchestra, con il patrocinio del Comune di Ravenna, chiude la sua stagione musicale estiva con un concerto nella Basilica di San Vitale, il cui ricavato sarà devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo (Ior). Domenica 11 settembre, alle 21, tra i mosaici della Basilica bizantina costruita nel VI secolo, patrimonio dell'umanità Unesco, la Young Musicians European Orchestra sarà guidata dal maestro Paolo Olmi.

Includerà quattro giovani solisti italiani che si stanno affermando a livello mondiale tra le figure più rappresentative della nuova generazione: il cornista Achille Fait, i violinisti Paolo Tagliamento e Indro Barreani, il violoncellista diciottenne Ettore Pagano. Risuoneranno le note del Concerto K495 per Corno e Orchestra di Mozart, del Concerto per due Violini e Archi in Re Minore di Bach e del Concerto in Do Maggiore per Violoncello e Orchestra di Haydn.

Alcuni giorni dopo questo appuntamento, anticipa Olmi, "partiremo per il Vietnam dove l'Orchestra eseguirà una serie di concerti insieme all'Opera di Ho Chi Minh City, la vecchia Saigon. E in dicembre, dopo due anni di assenza, torneremo a suonare in Terra Santa". (ANSA).