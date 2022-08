Covid: balzo di nuovi casi in E-R, quasi 3.500

Nuovo balzo di casi di coronavirus in Emilia-Romagna, oggi tornati sopra quota tremila: le infezioni registrate dal bollettino quotidiano della Regione sono 3.488 rilevate su poco più di 13.700 tamponi. Comprendono però anche i dati delle province romagnole, non comunicati ieri. Quanto ai ricoveri, sono sostanzialmente stabili: i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 44, uno in più da ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.458 degenti (12 in più). Si registrano 21 decessi, alcuni dei quali, in provincia di Bologna, relativi ai giorni scorsi. Complessivamente, i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 40.628, dei quali il 96,3% in isolamento domiciliare.