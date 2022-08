In partenza con 400mila euro in lingotti, sequestro a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - Lingotti d'oro per un valore pari a circa 400mila euro sono stati trovati nel bagaglio di un viaggiatore di nazionalità romena che stava per lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'aeroporto Marconi di Bologna. A fare la scoperta sono stati i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel corso dei controlli per il contrasto agli illeciti economico-finanziari. Il valore dei 14 lingotti era attestato dalle fatture che l'uomo portava al seguito, in violazione della normativa del mercato dell'oro. Nello specifico, spiegano gli investigatori, il passeggero non aveva preventivamente dichiarato l'operazione di esportazione dell'oro all'Unità di informazione finanziaria, dichiarazione che è obbligatoria per valori pari o superiore ai 12.500 euro. All'uomo sono stati sequestrati sei dei 14 lingotti, a garanzia per il pagamento della dovuta sanzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. (ANSA).