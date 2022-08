Covid: quasi 1.500 casi in Emilia-Romagna, ancora 15 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 08 AGO - Sono poco meno di 1.500 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, sono stabili i ricoveri, mentre si contano ancora 15 morti, dodici dei quali in provincia di Ferrara, ma che si riferiscono anche ai giorni scorsi.

Sulla base di poco più di 6mila tamponi, i nuovi casi individuati sono 1.494. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (come ieri), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.498 (35 in più di ieri). I casi attivi sono al momento circa 42mila, il 96,3% dei quali in isolamento domiciliare. (ANSA).