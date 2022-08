Penelope Cruz star a Modena, per il set del film sul Drake

Modena torna al 1957, trasformandosi nella location principale per il film diretto da Michael Mann su Enzo Ferrari, con Penelope Cruz e Adam Driver. Sta destando molta curiosità in questi giorni nella città emiliana il set hollywoodiano che si sposta di giorno in giorno in più parti della città. In particolare molti modenesi stanno seguendo gli spostamenti dell'attrice Penelope Cruz, che proprio nei giorni scorsi ha fatto una passeggiata in centro e si è fermata in un noto ristorante, 'Da Enzo', chiedendo di poter mangiare un piatto di tortellini.

Giovedì le riprese si sono concentrate sulla zona di Largo Garibaldi, dove l'attrice spagnola è comparsa nei panni di Laura, la moglie di Enzo Ferrari. Ieri, invece, è stato il cimitero di San Cataldo a 'trasformarsi' in un set, per la ricostruzione di una delle pagine più nere della vita del Drake, ovvero il funerale del figlio Dino.

Il Comune di Modena oggi fa sapere che nelle giornate di mercoledì e giovedì saranno predisposti divieti di sosta proprio in aree del centro storico, in particolare quella di Casalgrande, per permettere il prosieguo delle riprese.