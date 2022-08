Covid: E-R, nuovi casi in calo e terapie intensive stabili

In calo i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.713 rilevati su poco più di 15.300 tamponi delle ultime 24 ore. Età media 51 anni. Sono stabili i ricoveri nelle terapie intensive, dove ci sono 43 pazienti, mentre diminuiscono negli altri reparti Covid: i degenti sono 1.440, 65 in meno da ieri. Il bollettino quotidiano della Regione registra oggi 31 morti, dato alto ma che tiene conto di un riconteggio di decessi delle passate settimane in particolare nel Bolognese. Si tratta per lo più di pazienti ultra 70enni e 80-90enni. Tra questi anche due centenari, una donna di 100 anni e un uomo di 102 anni in provincia di Bologna.

In totale da inizio pandemia i morti in regione sono stati 17.617 Ad oggi, complessivamente, sono 47.287 i casi attivi di infezione Covid in Emilia-Romagna, di cui il 96,8% in isolamento a casa.