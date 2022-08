Droga: 23 kg di cocaina in casa, 3 arresti a Bologna

Oltre 23 kg di cocaina e uno di hascisc, nascosti sotto un letto matrimoniale e un divano letto. La droga è stata trovata durante una perquisizione della squadra mobile della polizia l'1 agosto in una casa di Anzola, dove sono stati arrestati tre giovani albanesi, un 27enne con precedenti e due ragazze di 24 anni. Tutto è partito da un appostamento nei dintorni della casa che ha portato a fermare il giovane. Scattata la perquisizione, è stato trovato lo stupefacente, oltre a materiale di confezionamento e circa quattromila euro in contante.

Nell'udienza di convalida il 27enne, difeso dagli avvocati Alessandro Veronesi e Alessandro Cristofori, si è assunto la responsabilità della detenzione di droga spiegando che aveva chiesto ospitalità alle due connazionali e che aveva portato la sostanza in casa, mentre loro non c'erano. La stessa versione è stata data dalle due giovani, difese anch'esse dall'avvocato Veronesi. Il giudice Alberto Gamberini ne ha quindi disposto la liberazione, mentre ha deciso la custodia cautelare in carcere per il 27enne, ma senza l'aggravante del rilevante quantitativo, vista la mancanza di una consulenza tossicologica.