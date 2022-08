Estate: a Bologna torna il turismo e supera i livelli 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - L'estate 2022 si conferma la stagione del ritorno alla crescita per il turismo di Bologna, dopo oltre due anni in cui il comparto aveva sofferto per la pandemia. Se già dalla primavera si erano intravisti dei segnali di ripartenza, con la buona stagione i dati si assestano e a volte superano i livelli 2019. Tornano i turisti stranieri, che costituiscono quasi la metà (49%) degli arrivi nel periodo compreso tra il primo giugno e metà luglio. La classifica delle provenienze vede al primo posto la Germania, seguita da Usa, Regno Unito, Francia e Spagna.

Da inizio giugno a metà luglio l'occupazione media delle camere alberghiere si è assestata all'82,7%, superando il 74% registrato nello stesso periodo del 2019. Le proiezioni per il mese di agosto vedono un'occupazione media al 40,2%, in probabile crescita secondo i dati della piattaforma H-Benchmark, che analizza un campione di più di 3.000 camere su tutto il territorio. Alla luce di questa ripresa turistica, Bologna Welcome ha potenziato anche l'infrastruttura tecnologica. Live chat, portale internet, canali social, web app, telefono e punti di contatto fisici facilitano così la vita in città ai visitatori.

Numerose le proposte a carattere culturale, tra le quali la salita alla Torre Asinelli, sold out tutti i giorni. Continua il classico Discover Bologna, il tour a piedi alla scoperta del cuore della città. Le visite guidate ai Portici di Bologna, sono trainate dal loro recente riconoscimento Unesco. Il festival del Cinema Ritrovato quest'anno ha superato i numeri del 2019 totalizzando 145.000 spettatori, provenienti da 55 paesi nel mondo. Aumenta del 33% anche il numero dei tour e dei prodotti acquistati dai turisti nel primo semestre del 2022.

Novità anche per le proposte di eXtraBO. Il sito eXtraBO.com raccoglie tutte le proposte e le esperienze per scoprire il territorio nei dintorni di Bologna. E poi i percorsi e le iniziative sull'Appennino, i cammini e per gli appassionati della pedalata la Ciclovia del Sole. (ANSA).