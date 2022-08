Chiude Ravegnana Radio, nacque da un'idea del cardinal Tonini

(ANSA) - BOLOGNA, 01 AGO - Ravegnana Radio inBlu, emittente ravennate nata nel 1978 da un'idea del cardinale Ersilio Tonini, ha cessato ieri le trasmissioni in diretta. Lo ha reso noto la direttrice responsabile, Anna De Lutiis. "Oggi - commenta - è difficile sostenere i mezzi di comunicazione e una radio comunitaria non può sostenersi completamente con la pubblicità in quanto aveva un compito ben preciso di evangelizzazione, essere la voce cattolica per la città, fare cultura e, in seguito, informare sui problemi e sugli eventi che si verificavano a Ravenna". Ravegnana Radio è stato "uno strumento di formazione cattolica vicino alla gente" e nel 1986, in occasione della visita pastorale di Giovanni Paolo II nelle terre di Romagna, si arricchì di altre frequenze per portare la voce del Papa: da allora è stata l'emittente cattolica anche per le diocesi di Faenza, Forlì e Cesena. Le frequenze periferiche sono state cedute tre anni fa e dal 2001 Ravegnana Radio è entrata a far parte del Circuito inBlu, promosso dalla Fondazione Comunicazione e Cultura della Conferenza Episcopale Italiana, che riunisce più di 200 emittenti in tutta Italia. Ora dopo 44 anni la sua voce si spegne "lasciando un grande vuoto di notizie, cultura, collegamenti domenicali col Duomo per trasmettere la Messa, fedele compagnia e conforto in questi difficili anni di pandemia, che sarebbero stati, soprattutto per le persone fragili, motivo di solitudine. E' stato difficile arrendersi - continua De Lutiis - ma è arrivato il momento. E' doveroso ringraziare i nostri ascoltatori, lo staff, i nostri collaboratori che per anni gratuitamente hanno curato con amore e professionalità le loro rubriche e coloro che, con il loro sostegno, hanno permesso a Ravegnana Radio di continuare a essere attiva. Abbiamo la speranza di creare una nuova forma di comunicazione che potrà sostituire solo in parte il compito svolto in tutti questi anni da Ravegnana Radio. Se sarà realizzata ne daremo notizia". (ANSA).