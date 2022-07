A 'L'isola dei topi' di Bertoni il Pontedilegnopoesia

(ANSA) - PONTE DI LEGNO, 31 LUG - 'L'Isola dei topi' (Giulio Einaudi Editore), di Alberto Bertoni ha vinto la 13/a edizione del premio nazionale di poesia edita, assegnato a Pontedilegno (Brescia), in Alta Valle Camonica. Secondo premio a Renato Minore ('Ogni cosa è in prestito', ed. La nave di Teseo), terzo premio ex aequo ad Ennio Cavalli ('Amore manifesto', ed. La nave di Teseo) e a Luca Campana ('Fioriture invernali', ed.Interno Poesia).

La giuria, presieduta da Vincenzo Guarracino, ha scelto la terna tra i 6 finalisti (gli altri erano Raffaele Castelli Cornacchia e Maria Rita Bozzetti) le cui opere sono state selezionate tra le 64 presentate al concorso. Il giudizio della giuria ha coinciso con quello del pubblico davanti al quale come tradizione gli autori devono presentare le loro opere.

La maggior parte dei voti è andata a Bertoni. "Ripeto una parola che non uso spesso ed è onore perché è un onore vincere questo premio, tra i più prestigiosi in Italia - ha detto ritirando il riconoscimento lo scrittore, nato a Modena, insegnante di Letteratura italiana contemporanea e Poesia del Novecento all'Universita' di Bologna - E un'altra parola che voglio usare è colloquio perché per me la poesia è colloquio: l'altra figura di cui si parla poco è quella del lettore e della lettrice, senza i quali la poesia non esiste, perché ha bisogno di qualcuno che la legga, come in un colloquio appunto". (ANSA).