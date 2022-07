Due giorni da capitale del basket per Porretta Terme

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Dopo Bologna, già 'Basket City' e capitale della palla a spicchi italiana, anche Alto Reno Terme, sull'Appennino bolognese, si ritaglia il suo posto nel mondo della pallacanestro. Proprio a Porretta, infatti, poco fuori dal paese, si trova il Santuario della Madonna del Ponte, da poco consacrato ufficialmente come il Santuario del Cestita, quando lo scorso aprile il Vaticano ha riconosciuto la Madonna del Ponte come patrona della Pallacanestro. Per far conoscere agli appassionati della palla a spicchi il Santuario, richiamo religioso, culturale e turistico, ad Alto Reno Terme, il 29 e il 30 luglio, è in programma una ricca due giorni, con un programma organizzato da Pierluigi Marzorati e Luca Corsolini.

Il legame tra il Santuario e il basket risale a 66 anni fa, quando il 29 luglio 1956 si svolse una prima staffetta alla quale presero parte 60 cestisti, tra i quali giocatori della Virtus, del Gira e della Motomorini, che partirono da Bologna con una lampada a olio votiva per portarla fino a Porretta.

Venerdì prossimo, 29 luglio, la staffetta si ripeterà, come già accaduto negli anni. La partenza è alle 14.30 dal Paladozza di Bologna, poi via fino alla Madonna del Ponte, con tedofori cestisti delle giovanili delle squadre bolognesi, di società di altre discipline sportive, con una delegazione di studenti atleti del Cus Bologna; uno degli ultimi tedofori, in qualità di ambasciatore ideale del Santuario del Cestista, sarà David Hollander, docente della New York University, dove tiene il corso 'How basketball can save the world' che terrà poi una lectio magistralis il giorno successivo a conclusione della due giorni. Sabato 30 luglio, dalle 10, il PalaItis ospiterà un'iniziativa per promuovere il basket come sport inclusivo, con partite di Bask-in e basket in carrozzina. Alle 17 partirà da piazza della Libertà la prima "Ball Run: Fieri del Basket", un format che esordisce a Porretta, una non competitiva in cui si palleggia sempre, correndo o camminando, si tira a canestro, attraverso il centro della cittadina dell'Appennino, verso il Santuario. Alle 18.30, il Parco Najadi delle Terme ospiterà l'evento conclusivo, con la presentazione del docufilm inedito "Kobe Bryant, Prima della leggenda", a seguire la cerimonia delle firme e della consegna, durante la quale organizzazioni cestistiche, squadre e atleti firmeranno il registro delle presenze e consegneranno al Santuario del Cestista un loro cimelio. (ANSA).