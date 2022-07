Turismo: spot Ferrara, 30 mln di contatti su canali Mediaset

(ANSA) - FERRARA, 22 LUG - E' di quasi 30 milioni di contatti il bilancio, certificato da Mediaset, della campagna promozionale di Ferrara promossa dall'Amministrazione su Rete 4, Canale 5 e sui canali tematici (Iris, Top Crime e Cine34), in onda dal 26 giugno al 9 luglio, per 112 spot complessivi. Sono 29 milioni e 180mila gli spettatori che, nelle due settimane, hanno visto le strisce promozionali dedicate alla città estense e, in particolare, agli eventi estivi.

Gli spot hanno concentrato immagini suggestive di Ferrara - il Castello, la Certosa monumentale, il Teatro Comunale, corso Ercole I d'Este, via delle Volte - realizzate anche con riprese da drone, con riferimenti alla città della bicicletta, alla cucina tipica e "alle decine di eventi attesi tra musica, artisti internazionali, location inedite". Le immagini hanno ripercorso, in un sintetico viaggio, le esibizioni degli artisti di strada del Buskers Festival, i palchi musicali, le atmosfere del Rinascimento ricreate dai figuranti del Palio. Il claim scelto è stato: "Vivi Ferrara, vivi il cuore dell'estate".

"I numeri mostrano, nei fatti, la poderosa attività di promozione messa in campo, soprattutto in questo anno del rilancio - spiega il sindaco Alan Fabbri - per valorizzare la città e farne conoscere al grande pubblico patrimonio, eventi e offerta culturale. Alla tv abbiamo associato a giugno anche una campagna negli aeroporti, con 34 videowall dedicati alla città tra gli scali di Bologna, Venezia, Treviso". I dati di bilancio delle visualizzazioni mostrano un particolare successo della campagna nelle fasce dedicate al pubblico delle famiglie. Un esempio su tutti: i passaggi degli spot nel corso della popolare trasmissione 'Forum' hanno intercettato 1 milione 547mila telespettatori, oltre un milione quelli invece che hanno visto le immagini di Ferrara nel contesto del Tg5. La campagna è stata realizzata e finanziata dal Comune e sostenuta anche da Holding Ferrara Servizi e si è articolata nella prima settimana con 56 spot da 15 secondi e nella seconda con altrettanti da dieci secondi. (ANSA).