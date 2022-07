Torna a Misano dopo 4 anni di assenza il World Ducati Week

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Torna dopo quattro anni di assenza, a Misano Adriatico, il World Ducati Week, appuntamento che raduna, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, il 'popolo' della 'Rossa' di Borgo Panigale per un fine settimana dedicato alla 'due ruote' bolognese tra incontri con i piloti, esibizioni, sfide sull'asfalto dell'autodromo romagnolo.

"È una grande emozione vedere tutti questi appassionati arrivare a Misano per festeggiare con noi il ritorno del World Ducati Week, - osserva Claudio Domenicali, amministratore delegato della casa emiliana -, un evento davvero unico che coniuga le due anime di Ducati: quella tecnologica, che spinge su innovazione e performance e quella relazionale, con la valorizzazione del piacere di stare insieme e del divertimento. Per questa undicesima edizione sono davvero tante le esperienze uniche a disposizione dei Ducatisti, dalla closed room di un nuovo modello per il 2023 all'esposizione della Ducati MotoE che correrà nel campionato dall'anno prossimo. Abbiamo portato nel circuito anche un pezzetto di Borgo Panigale, con l'experience dedicata al Centro Stile che racconta come nascono le moto Ducati fin dal primo passo".

A Misano Adriatico, tra i tantissimi appassionati, sono arrivati anche gli 88 partecipanti del World President Meeting, l'incontro dei presidenti dei Ducati Official Club provenienti da tutto il mondo, che hanno iniziato la loro avventura verso il World Ducati Week il 17 luglio partendo da Roma per un viaggio in moto on the road di 1.200 km.

In concomitanza con l'apertura dellla kermesse è stato inaugurato all'interno del circuito di Misano una nuova dealership Ducati, un garage speciale per la vendita di moto, abbigliamento e accessori che punta a diventare il riferimento per l'assistenza a tutti gli appassionati del mondo racing che frequentano il Misano World Circuit e non solo. (ANSA).