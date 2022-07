Arte Fiera 2023, ritorno alla tradizione e nuovo corso

Si terrà dal 3 al 5 febbraio 2023 la prossima edizione di Arte Fiera a Bologna (preview su invito il 2). Dopo l'edizione 2022, che si è svolta a maggio a causa della situazione pandemica, la rassegna torna alle sue date consolidate, che la collocano come prima fiera dell'anno in Italia. Anche la sede segna un ritorno alla tradizione, i padiglioni 25 e 26, associati da decenni ad Arte Fiera e che, oggetto di un recente restyling, sono fra i più eleganti e riconoscibili del quartiere. A Simone Menegoi, confermato per la quarta edizione nel ruolo di Direttore artistico, si affianca come Managing Director Enea Righi, uno dei più importanti collezionisti italiani d'arte contemporanea, al quale spetterà il compito di coordinare alcuni aspetti, in particolare la 'visitor experience'. La fiera rilancia inoltre la partnership con Art City, il circuito dell'Art Week bolognese, con mostre ed eventi coordinati da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna.

Confermata la presenza, a fianco della Main Section, di due sezioni curate e su invito, 'Pittura XXI' e 'Fotografia e immagini in movimento', la pittura del nuovo millennio e la fotografia/video. A queste se ne aggiungerà una nuova, sempre su invito, aperta sia alle gallerie che agli editori e alle librerie specializzate: 'Multipli', dedicata alle opere in edizione. L'edizione 2023 lancia anche un nuovo format, 'Percorso': non una sezione vera e propria, ma un itinerario tematico fra gli stand della Main Section. La prima edizione di 'Percorso' è dedicata alla ceramica, un medium che negli ultimi anni ha conosciuto un vivace ritorno di interesse. Ed ancora, per quanto riguarda la Main Section, nella prospettiva di un ampliamento della base di collezionisti sarà offerta alle gallerie selezionate la possibilità di presentare un numero maggiore di opere: sarà reso meno stringente il vincolo al numero di artisti che potranno essere presentati negli stand, che verrà significativamente attenuato per gli stand di medie dimensioni e, per gli stand più grandi, abolito del tutto.

(ANSA).