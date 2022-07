Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta Maneant la prima enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da sette volumi più uno di indici rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire non solo una maggiore integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti un valido strumento di comunicazione.

"La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una scelta ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei nuovi studenti, che uno strumento ad hoc pensato solo per la loro fruizione e monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette una fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo possa svolgersi all'insegna dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto".

I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per bambini con dsa (quelli con disturbi specifici dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal mondo, scienza e tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene messa a disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del bando regionale per l'acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).