Calcio: under 17 'Seghedoni', con Inter, Modena, Parma e Spal

Ripreso lo scorso anno dopo lo stop forzato causa pandemia, il Memorial Seghedoni è pronto a ripartire. La settima edizione del ritiro-torneo di calcio riservato alla categoria Under 17, nato per ricordare il fananese Francesco 'Chicco' Seghedoni, dirigente Lapam scomparso il 2 giugno del 2015 a soli 44 anni, vedrà come partecipanti Inter, Modena, Parma e ‒ per la prima volta ‒ Spal.

Durante la settimana di allenamenti sull'Appennino modenese, dal 4 all'11 agosto, le squadre si sfideranno in un quadrangolare itinerante con semifinali domenica 7 (Inter-Spal a Fanano, ore 18) e lunedì 8 (Modena-Parma a Riolunato, ore 18) e finali mercoledì 10 (a Fanano dalle 18.30), sotto la supervisione della Asd Cimone Football Club. Anche questa volta la Gazzetta di Modena, con cui Seghedoni collaborò per molto tempo occupandosi del territorio del Frignano, premierà con una coppa il miglior giocatore della competizione. Il trofeo, che accompagna il Memorial fin dalla sua nascita nel 2015, è intitolato a Giancarlo Cappellini, cronista della Gazzetta originario di Montecreto morto nel 2018, il giorno del suo 58/o compleanno. (ANSA).