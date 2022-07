Covid: in E-R calano i ricoveri in intensiva, quattro morti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 LUG - Calano i ricoveri in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid, in Emilia-Romagna, mentre si registrano ancora quattro morti, di età superiore agli 87 anni. Nei reparti intensivi, infatti, i ricoverati sono 47 (tre in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 1.544, 40 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 6.244 nuovi casi, sulla base di quasi 17mila tamponi. I casi attivi rimangono attorno a quota 85mila, con il 98,1% in isolamento domiciliare.

