Imprese: dieci start up E-R a 'lezione' in Silicon Valley

(ANSA) - BOLOGNA, 14 LUG - È aperto il bando dell'8/a edizione del Mindset Program, strumento nato con l'obiettivo di far conoscere alle start up dell'Emilia-Romagna il 'mindset' della Silicon Valley e di creare nuove opportunità di business per le giovani imprese, preparandole all'internazionalizzazione e contribuendo a creare opportunità di crescita imprenditoriale sul territorio regionale. Il programma si rivolge a start up innovative della regione, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese regionale. La scadenza per inviare le candidature è il 29 luglio 2022 alle ore 18.

Questa edizione si compone di due fasi, la prima online e la seconda in presenza in Silicon Valley. La prima avrà luogo a settembre 2022, prevede attività di formazione da remoto ed è indirizzata a 20 start up innovative. A conclusione di questa prima fase, ci sarà un'ulteriore selezione di 10 start up innovative che andranno in Silicon Valley per le attività in presenza nel novembre 2022. I 10 selezionati avranno accesso gratuito al programma che prevede: workshop su temi fondamentali per una start up (raccogliere investimenti, gestire le finanze, sviluppare il pitch perfetto, costruire collaborazioni sul mercato americano); visite a incubatori, acceleratori, grandi aziende, università e centri di ricerca della Silicon Valley; incontri ed eventi con venture capitalist, business angels, corporate funds e imprenditori. (ANSA).