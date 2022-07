Cadavere senza testa: fratello vittima si dichiara innocente

L'esito dell'udienza di convalida o meno del fermo di Daniele Severi in merito all'omicidio del fratello Franco sarà reso noto nel pomeriggio di oggi. È quanto riferito dal difensore dell'indagato, l'avvocato Massimiliano Pompignoli. Daniele Severi è indagato per l'omicidio di Franco, agricoltore di 55 anni trovato morto, e decapitato, il 22 giugno in un dirupo vicino la sua abitazione a Civitella, sull'Appennino forlivese.

Per quanto riguarda l'interrogatorio svoltosi in mattinata nella procura forlivese il legale lo ha descritto come molto breve. "In tutto è durato circa un quarto d'ora. Daniele Severi ha nettamente contestato tutti gli addebiti che gli sono stati presentati dagli investigatori. In pratica si è dichiarato del tutto estraneo a quanto accaduto al fratello".

Per quanto riguarda l'udienza di convalida l'avvocato Pompignoli ha anticipato che in caso di conferma del provvedimento "ci opporremo presso il Tribunale della libertà in quanto riteniamo del tutto carenti gli elementi presentati dagli inquirenti".