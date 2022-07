Covid: E-R, contagi ancora sopra 6.700 e quattro morti

Sono 6.738 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 16mila tamponi delle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sfiora il 42%. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, dive ci sono 43 pazienti (due in più da ieri), mentre salgono negli altri reparti Covid dove ci sono 1.290 persone, 62 in più da ieri. Il bollettino della Regione riporta anche quattro decessi. Attualmente ci sono 76.735 emiliano-romagnoli positivi al Sars-Cov2, il 98% dei quali in isolamento domiciliare perché non ha bisogno di cure ospedaliere.