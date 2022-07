Ambiente: Ferrara, convegno su sfide della giustizia climatica

(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - I più autorevoli esperti in materia di giustizia climatica intervengono al convegno e al drafting meeting sul tema 'Climate Justice - New Challenges for Law and Judges', in programma oggi e domani, 8 luglio, al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

L'iniziativa vedrà partecipare accademici, giudici, avvocati, membri di organizzazioni internazionali e non governative, impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, dopo un'introduzione della vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein.

L'evento, finanziato dalla Commissione Europea, dall'Emmett Institute on Climate Change & the Environment of the University of California (Los Angeles), dall'Università di Ferrara e dalla Copenhagen Business School, rappresenta il primo incontro nell'ambito del progetto dello European Law Institute su 'Climate Justice - New Challenges for Law and Judges', guidato dal professor Alberto De Franceschi, ordinario di Diritto privato del Dipartimento di Economia e Management di Unife e dal professor Henrik Andersen, della Copenhagen Business School.

Obiettivo del progetto è esplorare le nuove sfide per i giudici in materia di giustizia climatica e sviluppare principi sulle questioni più urgenti: l'accesso alla giustizia (chi può avere il diritto di stare in giudizio e a quali requisiti?), la modulazione dei rimedi risarcitori e il bilanciamento degli interessi degli individui, sia di coloro che sono minacciati dal clima sia di coloro che beneficiano di diritti costituzionali tradizionali (ad esempio il diritto di proprietà). I principi che verranno elaborati riguarderanno la responsabilità di Stati, persone fisiche e società, e saranno d'ausilio a giudici e legislatori. (ANSA).